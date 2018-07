Zeinal Bava, presidente da Portugal Telecom (PT), e Shakhaf Wine, presidente da PT no Brasil, serão os representantes da operadora portuguesa no conselho de administração da Oi. Segundo comunicado, seus nomes serão submetidos à próxima assembleia geral da Tele Norte Leste Participações (Oi), que deve acontecer até o dia 29.

Os dois executivos portugueses também farão parte do conselho de administração da Telemar Participações, holding da Oi. Na semana passada, a PT concluiu a sua entrada no controle da Oi. A empresa ficou com 25,6% de participação direta e indireta na operadora brasileira, pagando R$ 8,32 bilhões. A fatia ficou acima da expectativa inicial, que era de 22%.

Bava também foi indicado pela PT para presidir o Comitê de Engenharia e Redes, Tecnologia e Inovação e Oferta de Produto, que será constituído pela Oi. Esse comitê decidirá sobre os investimentos da Oi em sua infraestrutura, sobre a adoção de tecnologias e sobre os novos serviços a serem lançados pela operadora.

Internacionalização. Ao mesmo tempo, os controladores brasileiros da Oi foram nomeados para o conselho da PT. Pedro Jereissati, da La Fonte, e Otávio Marques de Azevedo, da Andrade Gutierrez, estarão no board da operadora portuguesa.

O acordo assinado entre a Oi e a PT prevê que a empresa brasileira comprará até 10% de sua parceira portuguesa. Atualmente, a Oi tem 3% de participação na PT, sendo a oitava maior acionista da companhia. A Capital Research é a maior, com 10,09%, seguida do Grupo Espírito Santo (10,03%).

No Estado de hoje (“Portugal Telecom indica seus representantes na Oi“, p. B21).

