A Nortel do Brasil, subsidiária da fabricante canadense de equipamentos de telecomunicações, fechou um contrato grande de prestação de serviços no ano passado, e contratou 100 pessoas, que se somaram às 250 que já empregava. Apesar dos problemas na matriz, as perspectivas para o mercado nacional eram boas: o mercado de banda larga cresceu 30% em 2008 e uma das especialidades da Nortel são redes ópticas, que fazem a espinha dorsal da web.

Porém, em janeiro chegou a notícia de que a matriz havia pedido concordata no Canadá e nos EUA, onde o processo é chamado de Chapter 11. “Nunca visitei tantos clientes”, diz Carlos Brito (foto), presidente da Nortel do Brasil, que luta para mostrar que, apesar da concordata, a empresa continua operando. “O impacto de imagem foi maior que o de negócios.”

A Nortel é o exemplo de um fenômeno que tem ocorrido desde o começo da crise, em que subsidiárias brasileiras estão em melhores condições que suas matrizes e precisam fazer um esforço grande para mostrar que ainda se mantêm no mercado, mesmo com os problemas enfrentados lá fora.

A Nortel pediu a concordata e atualmente trabalha num plano de reorganização, que deve ser apresentado aos tribunais e aos credores até o fim de abril. À frente das operações brasileiras da Nortel desde outubro, Brito explica que, num momento como este, surgem muitas dúvidas na cabeça dos clientes, que são reforçadas por concorrentes, que se aproveitam da situação para tirar contratos da carteira da empresa. Em suas visitas, ele carrega uma apresentação que diz, entre outras coisas, que o Chapter 11 não é o “fim da linha”.

Mais informações no Estado de hoje, 30/3 (“Filial encara os problemas da matriz“, p. B12).