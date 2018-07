O total de telefones fixos da Embratel chegou a 5,053 milhões no terceiro trimestre, um crescimento de 61,2% em relação ao mesmo período do ano passado. A consultoria Teleco ainda não fechou o número de telefones fixos existentes no Brasil no trimestre passado. No segundo trimestre, eram 40,172 milhões. Ou seja, a empresa já tem mais de 10% do mercado.

“A Embratel é a maior operadora de telefonia local depois das concessionárias”, disse Eduardo Tude, presidente da Teleco. “De um modo geral, as concessionárias vêm perdendo assinantes, e a Embratel e a GVT têm ganhado.” A Embratel oferece telefones para clientes corporativos, telefonia via cabo, com a Net, e o Livre, telefone fixo sem fio.

Ontem, a empresa anunciou o lançamento de um serviço de comunicação unificada, que une as redes de voz, dados corporativos e acesso à internet. Ele é voltado para empresas médias e grandes. Normalmente, os clientes corporativos têm contratos separados de voz e dados. “A grande oportunidade está na voz”, disse Mauricio Vergani, diretor-executivo da Embratel Empresas, para quem o novo serviço pode reduzir a conta em cerca de 10%.

As concessionárias locais (Telefônica, BrT e Oi) têm posição dominante na telefonia para grandes empresas. O mercado brasileiro de telecomunicações corporativas movimenta cerca de R$ 22 bilhões por ano, excluindo o celular. A telefonia fixa responde por 55% a 60% do total.

