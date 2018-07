O presidente mundial da Microsoft, Steve Ballmer (foto), identificou em entrevista à BusinessWeek os três grandes desafios competitivos que sua empresa enfrenta. São modelos de negócio alternativos à venda de licenças.

Software livre: “Aprendemos a competir com o software livre, e vamos competir com ele até o fim dos tempos”.

Publicidade: “Quando alguém aparece com uma proposta mais barata para o consumidor, a gente tem que se preocupar”.

Software num equipamento: “O iPod é uma coisa de software. O que acontece é que eles recolhem o dinheiro através do hardware”.

Ele disse que a Microsoft não pode adotar o modelo do software livre, mas que pode adotar o da publicidade, que tem no Google o exemplo de maior sucesso. Quanto à venda de software via hardware, a empresa já lançou o tocador de música digital Zune.

Via O’Reilly Radar.