Ivan Guerrero criou um trailer de Os Vingadores, como se o filme tivesse sido feito em 1952. Na realidade, o grupo de super-heróis – que reúne personagens como Capitão América, Homem de Ferro, Thor e Viúva Negra – surgiu em 1963. Guerrero usou trechos de mais de 50 filmes e programas de TV para montar seu trailer, que conta com participação especial do Hulk, Doutor Estranho e do próprio Stan Lee, criador dos quadrinhos.

Abaixo, um teaser do filme verdadeiro, com previsão de lançamento em 2012.

