Os clientes do Gabinete de Ecografia e Radiologia (Gaer), localizado na cidade do Porto, em Portugal, não imaginam que seus exames fazem uma viagem transatlântica para que sejam preparados os laudos. O laboratório Fleury, em São Paulo, recebe as imagens digitais de raios X, tomografia e ressonância magnética do instituto português e envia de volta, em até 48 horas, o relatório com a leitura dos exames.

O avanço das tecnologias da informação e da comunicação cria oportunidades para o Brasil exportar serviços não somente nas áreas relacionadas a elas. Em seu livro O Mundo É Plano, o jornalista americano Thomas Friedman relata o caso de hospitais pequenos e médios dos Estados Unidos que estão terceirizando a leitura de imagens radiológicas para a Índia e a Austrália.

Ainda na área de saúde, existem grandes oportunidades no Brasil para a exportação de serviços para a indústria farmacêutica. “Este mercado de outsourcing (terceirização) movimenta mais de US$ 70 bilhões por ano em todo o mundo, sendo cerca de US$ 40 bilhões em fabricação”, aponta o consultor Hitendra Patel (foto), do Monitor Group, que participa amanhã (28/2) do evento Brasil Outsourcing, em São Paulo.

