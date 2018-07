Jaime Margary criou uma versão “realista” do Pac-Man. A escultura, que recebeu o nome de Pakku rotundus, foi feita de argila, pintada com tinta acrílica e finalizada com resina, para ter a aparência de um espécime conservado em formol. Margary também fez uma planta piranha do Mario, em sua série de esculturas 8-Bit Labs.

