A Microsoft não conseguiu aprovar o padrão Office Open XML, proposto por ela, na International Organization for Standardization (ISO), segundo a Reuters. A proposta precisaria de dois terços dos votos das organizações nacionais de padronização e conseguiu 53%. Mas isso não quer dizer que acabaram as chances do Open XML.

A empresa poderá modificar o padrão de acordo com os comentários técnicos apresentados junto com os votos, e reapresentar sua proposta. O processo de avaliação do padrão Open XML pela ISO deve terminar em março de 2008. O Brasil votou contra, com comentários.

Ano passado, a ISO aprovou o OpenDocument Format (ODF) como padrão para documentos eletrônicos. O ODF é usado em programas de código aberto como o OpenOffice. A Microsot propôs o Open XML como alternativa, para garantir a compatibilidade com os formatos anteriores usados por seus programas, como o Word e o Excel. Os opositores argumentam que a empresa tenta manter sua posição dominante e proteger seus formatos proprietários.