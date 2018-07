Será lançado na quinta-feira, dia 29, o livro eletrônico Para entender as mídias sociais vol. 2, organizado pela Ana Brambilla, editora de mídias sociais da Editora Globo e professora de pós-graduação do Senac São Paulo. O e-book estará disponível para download gratuito neste blog.

A Ana escreveu sobre o livro:

“Para Entender as Mídias Sociais Vol. 2 é uma coletânea de artigos assinados por 38 autores voluntários, atuantes no mercado e na pesquisa em mídias sociais. Os temas abordados contemplam comunicação digital, jornalismo, educação, cidadania, gestão e negócios, tecnologia, gadgets e outras esferas impactadas pelas redes de relacionamento. A produção é 100% voluntária e dedica-se, principalmente, a jovens profissionais, assim como estudantes de comunicação que se deparam com o desafio de trabalhar com algo tão novo – e portanto cheio de incertezas – quanto relevante para negócios e relações sociais.”