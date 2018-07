Com o projeto HoloDesk, da Microsoft Research de Cambridge, você usa as próprias mãos para interagir com objetos virtuais. Os pesquisadores montaram o sistema com uma tela transparente e uma câmara do Kinect.

Outro projeto, chamado OmniTouch, faz qualquer superfície funcionar como uma tela sensível ao toque.

Via Engadget.

Siga este blog no Twitter: @rcruz