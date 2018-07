Nos dias 20 e 21 de setembro, acontece em Washington a 2.ª Conferência de Inovação Brasil-EUA. Deborah Wince-Smith (foto), presidente do Council of Competitiveness, que reúne empresas americanas, falou ao Estado sobre como empresas dos dois países podem trabalhar juntas, após evento com a FGV em São Paulo.

Qual é o objetivo da conferência?

Nós temos, com nossos parceiros no Brasil, o objetivo de estimular e desenvolver conjuntamente um crescimento baseado em inovação nos dois maiores países das Américas.

Quais são os principais desafios nas parcerias entre EUA e Brasil na área de inovação?

Nós não temos os dispositivos legais e regulatórios para a integração de nossas economias. Ainda não temos umtratado de investimento binacional. Isso exigiria que o Congresso brasileiro mudasse a lei. Existem cada vez mais empresas brasileiras nos EUA. A JBS Swift, maior produtora de carne dos EUA, é brasileira. Eles não têm nenhuma proteção ao investimento, porque não existe tratado. Outro desafio é a liberação do comércio de produtos e serviços. Nós temos tarifas altas em alguns produtos agrícolas, como o açúcar. Cobramos tarifas altas sobre o etanol brasileiro, de cana de açúcar. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem tarifas muito altas em produtos industriais, como computadores. Precisamos retirar essas tarifas.

Por que é importante os dois países trabalharem juntos?

Quando a Intel foi criada, era uma máquina de criar empregos no Vale do Silício. Hoje, o iPhone e o iPad da Apple são inovações imensas. Mas criaram 300 mil empregos na China, e só uma fração nos EUA. A população dos EUA precisa de trabalho e, em parceria com o Brasil, conseguiríamos manter os empregos na região. O Brasil tem uma posição importante na mineração, em commodities, em áreas muito estratégicas. O futuro das Américas depende do relacionamento entre Brasil e EUA.

