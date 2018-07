O belga Paul Otlet (1868-1944) é um precursor esquecido da World Wide Web, segundo o jornal The New York Times (em inglês):

“Em 1934, Otlet traçou planos para uma rede global de computadores (ou ‘telescópios elétricos’, como ele chamou) que permitiria que fazer buscas e navegar por milhões de documentos, imagens e arquivos de áudio e vídeo interligados. Ele descreveu como as pessoas usariam os equipamentos para mandar mensagens umas para as outras, compartilhar arquivos e até se reunir em redes sociais. Ele chamou o projeto de ‘réseau’, que pode ser traduzido como ‘rede’ — ou, pode-se argumentar, ‘teia’ (web)”.

Ao lado de Henri La Fontaine, Otlet criou em 1910, na cidade de Mons, na Bélgica, o Mundaneum (foto), que tinha como objetivo acumular e classificar todo o conhecimento do mundo (o que é bem parecido com a missão do Google de organizar toda a informação do mundo).

Usando cartões de biblioteca, Otlet e La Fontaine montaram um banco de dados com mais de 12 milhões de registros. As pessoas podiam fazer buscas de informações por carta ou telégrafo. O Mundaneum chegou a receber mais de 1,5 mil consultas por ano.

A World Wide Web seria criada somente em 1990, pelo inglês Tim Berners-Lee.