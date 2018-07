Está em cartaz o espetáculo Fo Dois, com as peças “Marcolfa” e “Os Pintores”, do dramaturgo italiano Dario Fo. As apresentações acontecem nas quarta-feiras deste mês de junho, às 21h, no Café Concerto Uranus, Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 40, Barra Funda, em São Paulo. Meu irmão, Paulo Bueno, está no elenco.