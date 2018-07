O jornalista Orlando Barrozo lança amanhã, na Fnac Paulista, a partir das 19h, o livro Os visionários (Event Editora), com perfis das maiores personalidades do setor de tecnologia nos últimos 60 anos. A lista inclui nomes como Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook), o escritor Arthur C. Clarke e o cineasta George Lucas.

Barrozo escreveu, sobre seus critérios de escolha:

“(…) incluo entre os ‘visionários’ homens que souberam transformar boas ideias em grandes empreendimentos. Não entram aqui julgamentos de ordem ética ou moral. Se, por exemplo, Steve Jobs é tido como intratável e capaz de humilhar seus subordinados em público, a informação é registrada jornalisticamente; mas não influi no fato de que Jobs é um dos maiores gênios da era moderna.”

Siga este blog no Twitter: @rcruz