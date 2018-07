Ontem (16/10), desapareceram do site da Cisco os perfis de executivos brasileiros, como Carlos Carnevali e Pedro Ripper. Quando se tentava entrar no navegador com os endereços onde eles estavam, vinha a mensagem, em inglês: “A página que você pediu não está disponível. A página que você tentou acessar foi mudada para lugar diferente ou removida. Se você digitou o endereço, favor verificar se foi digitado corretamente”.

A Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público realizaram ontem a Operação Persona, contra fraudes no comércio exterior, conforme escreveram Vannildo Mendes e Adriana Fernandes. Foram presos executivos da subsidiária brasileira da Cisco e de distribuidoras e fiscais da Receita.

Mais informações no Estado de hoje, 17/10 (“Subsidiária diz que não vendia equipamento“, para assinantes, p. B3, e “Carnevali foi o responsável pela entrada da Cisco no País“, para assinantes, p. B4).