Para quem gosta de estourar as bolhas de ar daqueles plásticos para embalagem, a japonesa Bandai criou um dispositivo eletrônico chamado Mugen Puchi Puchi. É um quadrado de cinco centímetros, com oito botões que imitam as bolhas. A cada 100 apertos nos botões, no lugar do som de bolha estourando, o brinquedo faz outro barulho, de flatulência ou gemido de mulher. O som pode ser desligado para uso no trem.

Via Boing Boing (em inglês).