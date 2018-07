A Braskem desenvolveu uma tecnologia para fabricar plástico a partir do álcool. A empresa anunciou ontem (21/6) que usará o etanol de cana-de-açúcar para fabricar polietileno de alta densidade linear, usado na fabricação de embalagens e outros produtos. Segundo a empresa, a resina é a primeira no mundo a conter 100% de matéria-prima renovável, atestada pelo laboratório americano Beta Analytic.

“É um divisor de águas no mercado de polímeros do Brasil e do mundo”, afirmou José Carlos Grubisich, presidente da Braskem. “A solução é competitiva e poderá ser usada imediatamente, sem a necessidade de investimento de nossos clientes.” Ele acrescentou que os clientes estão dispostos a pagar de 15% a 20% mais em troca do “selo verde”.

Normalmente, o polietileno é fabricado a partir da nafta, um derivado do petróleo, ou do gás natural. Segundo a Braskem, outras soluções alternativas não usam 100% de recursos renováveis e não têm as mesmas características do polietileno fabricado com o método convencional. A empresa investiu US$ 5 milhões no projeto de pesquisa e desenvolvimento, que começou no fim de 2005.

Até o final deste ano, a Braskem planeja terminar a avaliação técnico-econômica do projeto, que será levada ao seu conselho de administração. A empresa deve investir entre US$ 60 milhões e US$ 100 milhões, para produzir de 100 mil a 200 mil toneladas de polietileno “verde” por ano. Atualmente, a produção anual de polietileno pela companhia, pelo método convencional, é de 1,8 milhão de toneladas, no Rio Grande do Sul e na Bahia.

Mais informações no Estado de hoje, 22/6 (“Braskem fabrica plástico ‘verde’“, para assinantes, p. B16).