A RIM, fabricante do BlackBerry, lançou ontem no Brasil o seu tablet PlayBook (foto). Com tela de 7 polegadas, o aparelho tem preço promocional a partir de R$ 1.299. A empresa também anunciou aplicativos brasileiros no BlackBerry App World, incluindo o do jornal O Estado de S. Paulo.

“O Brasil é um mercado extremamente importante para nós”, afirmou Peter Gould, diretor geral da RIM no Brasil. “Temos 37% do mercado de smartphones na América Latina, e não se vence na América Latina sem vencer no Brasil.”

O PlayBook estará à venda na Americanas.com, Fnac, Saraiva, Shoptime e Submarino. Nos próximos dias, a Claro também começará a vender o aparelho. O modelo de 16 gigabytes (GB) de memória tem preço promocional de R$ 1.299, o de 32 GB sai a R$ 1.599 e o de 64 GB, a R$ 1.949.

Com 425 gramas, o tablet tem processador de dois núcleos de 1 GHz. Outros parceiros locais da RIM, com aplicativos para o PlayBook, são o Bradesco, Cinemark, Exame, Placar UOL, Época, Sonora e Caras.

Outros aplicativos apresentados ontem foram o do Facebook e o Surf Vote, no qual usuários votam nas ondas dos campeonatos mundiais de surfe antes dos juízes oficias. “A marca BlackBerry é geralmente associada a negócios. Mas, agora, nós estamos em tudo”, disse o gerente de alianças para a América Latina da RIM, Angel Aldana.

Pelo menos por enquanto, o tablet será importado. “Temos fabricação local de celulares desde março de 2010, terceirizada para a Flextronics”, disse Gould. “Apesar das reduções de impostos para a produção local de tablets, não tenho liberdade para comentar planos.”

A competição no mercado de tablets não é fácil. Atualmente, ele é dominado pelo iPad, da Apple, e tem concorrentes fortes, como o Galaxy Tab, da Samsung, e o Xoom, da Motorola. Fora do Brasil, grupos como HP ea Dell desistiram dos seus tablets.

Analistas chegaram a perguntar se a RIM não seria a próxima. “Estamos comprometidos com esse mercado”, disse Gould. “No Brasil, ainda existem dezenas de milhões de pessoas sem acesso à internet. O potencial é muito grande.”

Mais informações no Estado de hoje (“Fabricante do BlackBerry lança tablet no Brasil“, p. B18).