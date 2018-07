Played (1987) foi o único LP da banda The Bodines. Chegou a sair por aqui na época (isso era importante antes da internet), e está sendo relançado lá fora, com faixas extras, pela Cherry Red. Pode ser considerado o elo perdido entre o pós-punk do Echo & the Bunnymen e o shoegazing do My Bloody Valentine. “Therese” (no vídeo abaixo) fez parte da famosa coletânea C86 da NME. Se você ainda comprasse CDs, eu sugeriria.

