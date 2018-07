O Google anunciou, semana passada, uma iniciativa chamada OpenSocial (em inglês), para permitir que os desenvolvedores de software criem aplicativos que funcionem em vários sites, como o Orkut e o MySpace. Foi uma reação à compra de participação no Facebook pela Microsoft. Falo sobre a febre das redes sociais no podcast de hoje (5/11), com produção da Netpress. O arquivo em MP3 está aqui. RSS