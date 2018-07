O Brasil recebeu nota 1, numa escala de zero a 10, em hotspots wi-fi, locais que têm cobertura de internet sem fio, um dos itens que formam o índice de e-readiness, que mede o quanto cada país está preparado para a economia digital. Comento o assunto no podcast de hoje, com produção da Netpress. O arquivo em MP3 está aqui e o feed em RSS aqui