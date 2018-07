A frase “o conteúdo é rei” não vale mais. Falo, no podcast desta semana, sobre o conteúdo criado pelo usuário e sobre o excesso de informação na internet. Minha dissertação de mestrado, de 1999, tinha como título Documento A Economia do Excesso (em pdf) e já tratava de certa forma desse tema. Com produção da Netpress, o arquivo em MP3 do podcast está aqui. RSS PDF