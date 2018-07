Uma pesquisa divulgada semana passada nos Estados Unidos mostrou que metade da população americana usa pouco a tecnologia. No podcast desta semana, falo sobre o uso efetivo dos recursos tecnológicos no dia-a-dia. Com produção da Netpress, o arquivo em MP3 está aqui e o feed em RSS aqui.

Para saber mais sobre a pesquisa, o site da Economist (em inglês) traz uma matéria a respeito.