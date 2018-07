Existem cerca de 7,5 milhões usuários de televisão móvel na Coréia do Sul, segundo a revista The Economist (em inglês). No Brasil, o serviço deve chegar em breve. Na cidade de São Paulo, se tudo correr bem, será possível assistir TV aberta no celular a partir de 2 de dezembro. Falo sobre o assunto no podcast desta semana. O Link de hoje (10/9) trata, entre outros assuntos, de vídeos feitos com o celular. Com produção da Netpress, o arquivo em MP3 do podcast está aqui. RSS