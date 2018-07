[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/okeq0uuldy0″ width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Um grupo de cosplayers, pessoas que se vestem como personagens de desenho animado e história em quadrinhos, resolveu se encontrar sábado e dançar no meio de uma rua de Akihabara, o bairro nerd de Tóquio. Mas daí chegaram dois policiais…

Os cosplayers fazem parte de uma comunidade do site 2-channel e participavam de um Off-Kai, como é chamado o encontro offline de amigos virtuais no Japão.

Via Boing Boing (em inglês).

Atualização: A Ana Paula Lacerda achou no YouTube a cena de dança que os cosplayers reproduziram na rua. Pode ser vista aqui. É o final do desenho Suzumiya Haruhi no Yuutsu. Obrigado, Ana!