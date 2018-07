Adrian Wong e Bhavin Rokad, dois estudantes da Universidade de Cornell, criaram uma versão do Pong, primeiro videogame do mundo, que pode ser jogada na parede. Eles usaram um projetor de laser, responsável pelo movimento da bolinha, e dois controles sensíveis ao laser. O jogo funciona em qualquer superfície plana. A página do Wall of Pong (em inglês) traz instruções sobre como montar o sistema. Eles gastaram US$ 48,66 no projeto.

Via Gizmodo.