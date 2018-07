Apesar do nome, a região que concentra as empresas de tecnologia ao sul de San Francisco não é caracterizada por jazidas de silício.

O Vale do Silício recebeu esse nome por causa da segunda onda de empresas de tecnologia que se instalaram na área, a partir de 1956, quando William Shockley, um dos pais do transistor, criou a Shockley Semiconductor Laboratory (foto) na cidade de Mountain View.

O silício é a principal matéria-prima dos processadores fabricados por empresas como a Fairchild Semiconductor e a Intel, que surgiram na região logo depois do laboratório de William Shockley.

O nome Vale do Silício foi criado por Ralph Vaerst, que foi fundador e investidor em várias empresas na região. A primeira vez em que a expressão apareceu impressa foi numa série de reportagens publicadas em 1971 pelo semanário especializado Electronic News. Sob o título de “Vale do Silício, EUA”, a série foi assinada por Don Hoefler.

Depois das empresas de semicondutores, o Vale foi palco de outras ondas tecnológicas, com empresas de computadores, equipamentos de telecomunicações, software e internet. A onda atual é a das mídias sociais, com empresas como Facebook, LinkedIn e Twitter.

O nome Silicon Valley acabou virando sinônimo de centro de tecnologia. A área que reúne empresas de internet em Nova York é chamada, por exemplo, de Silicon Alley (“Beco do Silício”). A região de Cambridge, na Inglaterra, que concentra empresas de alta tecnologia que saíram da universidade que leva o nome da cidade, tem o apelido de Silicon Fen (“Pântano do Silício”).

A cidade indiana de Bangalore, com suas empresas de software, também é chamada de Vale do Silício da Índia. No Brasil, a cidade mineira de Santa Rita do Sapucaí, com as empresas de tecnologia surgidas ao redor do Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), recebeu o apelido de Vale da Eletrônica.

Mais informações no Estado de hoje (“Por que o Vale se chama do Silício“, p. B15).

Foto: Dick Lyon / Domínio Público

