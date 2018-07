A maioria das cidades brasileiras conta somente com uma operadora de telefonia fixa e uma ou duas opções de prestadora de celular. Existem somente 621 municípios com mais de uma operadora fixa, de um total de 5.565 existentes no País, segundo o Atlas Brasileiro de Telecomunicações 2011, da Converge Comunicações. Mesmo assim, essas cidades concentram 64,9% da população brasileira.

Pela primeira vez, o Atlas traz o Índice de Oferta de Telecomunicações (IOT), em que os municípios são pontuados pela disponibilidade de serviços e pelas opções de prestadoras. “É importante destacar que o índice mede a oferta de serviços, e não o seu uso”, explicou André Mermelstein, diretor editorial da Converge.

A cidade de São Paulo ficou em primeiro lugar entre os municípios mais bem atendidos, seguida de Curitiba e Londrina (PR), do Rio de Janeiro e de Campinas (SP). Em último lugar ficou Olivedos (PB), que tem somente uma operadora fixa e uma celular. “Existem cidades sem celular, mas que pontuaram melhor por terem um serviço de banda larga ou TV paga”, explicou Mermelstein.

A telefonia celular está presente em 99,2% dos municípios brasileiros, a banda larga em 88,9% e a TV paga em somente 8,6%. Apesar de o Atlas ter apontado que havia seis municípios não atendidos em 2009, o diretor da Converge afirmou que o mais seguro hoje seria dizer que não existem municípios sem atendimento.

Uma das conclusões que podem ser tiradas do estudo é a de que, na banda larga, o problema está muito mais em fazer com que o consumidor tenha condições financeiras de contratar o serviço, e que a rede chegue à porta das casas desses consumidores do que levar a infraestrutura aos municípios.

Noventa e cinco por cento da população brasileira vive em cidades com banda larga.

A existência do serviço na cidade, no entanto, não significa que ele esteja acessível a todos os habitantes. Muitas vezes, o preço não é acessível a parte da população. Além disso, a banda larga e a TV paga podem estar concentradas na região mais central das cidades, nos bairros com maior poder aquisitivo. Mesmo em São Paulo, a cidade mais bem atendida do País, existem regiões com deficiência de atendimento.

