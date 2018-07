Até 2011, o mercado brasileiro de telecomunicações deve crescer cerca de 3% ao ano, segundo estudo da Pyramid Research. A Argentina, por outro lado, deve avançar anualmente 9%, em média, no mesmo período.

“O Brasil será um dos mercados de menor crescimento da região (América Latina)”, apontou a empresa. “Isto se deve, em parte, ao crescimento macroeconômico relativamente pequeno e à alta carga tributária.”

A maior expansão virá da comunicação móvel de dados, cujo faturamento no País deve passar de US$ 1,19 bilhão em 2006 para US$ 4,84 bilhões em 2011.