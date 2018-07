A cantora e compositora Nellie McKay, de 23 anos, lançou seu segundo disco lá fora, Pretty Little Head (Black Dove). É duplo, como seu álbum de estréia.

O clima geral é jazzístico, apesar de o disco incluir dois raps. Guardadas as devidas proporções, lembra Laura Nyro ou Carole King. Ganha na comparação com contemporâneos como Regina Spektor ou Rufus Wainwright.

Ela tinha um contrato com a Columbia, que se recusou a lançar o disco duplo. Pretty Little Head tem participações especiais de Cindy Lauper e k.d. lang.

As faixas são:

Disco 1

1. Cupcake

2. Pink Chandelier

3. There You Are in Me

4. Yodel

5. Big One

6. G.E.S.

7. I Will Be There

8. Down Low

9. Long & Lazy River

10. I Am Nothing

11. Beecharmer

12. Swept Away

Disco 2

1. Real Life

2. Tipperary

3. Gladd

4. Food

5. We Had It Right

6. Columbia Is Bleeding

7. Lali Est Paresseux

8. Happy Flower

9. Mama & Me

10. Pounce

11. Old Enough