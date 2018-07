O blog Ócio 2007, um projeto da Microsoft Brasil, ensina a matar o tempo no trabalho usando o Office 2007. Lá, eles têm uma macro para o Excel que simula um download. Eles também mostram como usar o Twitter a partir do Excel ou do Outlook.

E esta não tem a ver com procrastinação, mas pode ser interessante: o site tem um “caçador de chavões“, que identifica nos textos expressões como “agregar valor”.