O setor elétrico e eletrônico deve apresentar este ano sua primeira queda de faturamento desde 2002. A Abinee, associação das indústrias do setor, reviu para baixo sua expectativa de receitas, projetando uma queda de 2%. A previsão anterior era de estagnação. O motivo foi o resultado do primeiro trimestre deste ano, que veio abaixo do esperado, principalmente em setores de consumo, como celulares e microcomputadores.

“Os dados do primeiro trimestre foram bastante ruins e a indústria terá muita dificuldade para recuperar”, disse Humberto Barbato, presidente da Abinee. Segundo ele, o financiamento já retornou. “Nosso problema é de confiança do consumidor. As pessoas param de comprar se estão com medo de perder o emprego.”

O faturamento setorial do primeiro trimestre apresentou queda de 12% ante o mesmo período de 2008. No ano passado, o crescimento havia sido de 10%. A única área que cresceu foi a de equipamentos de geração, transmissão e distribuição de energia, com expansão de 10% entre janeiro e março. A maior queda foi a de material elétrico de instalação, de 26%. “Mesmo com o plano do governo de construção de casas, é um setor que demora um pouco para se recuperar”, explicou Barbato.

