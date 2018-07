A tendência de oferecer (ou pelo menos tentar oferecer) voz, dados e imagem num pacote único é mundial. A Economist mais recente traz um especial sobre a convergência nas telecomunicações. O primeiro texto tem como título: “Sua televisão está tocando” (em inglês).

Aqui, o assunto dominou as discussões durante o evento Futurecom, que aconteceu semana passada em Florianópolis. A revista questiona qual a necessidade real de serviços convergentes:

“‘Que problema a convergência resolve’, pergunta Andrew Odlyzko, um especialista em história econômica das telecomunicações na Universidade de Minnesota. ‘Ela resolve questões de complexidade para os provedores de serviço, mas na verdade não resolve muito para os consumidores.’ Guy Zibi, um analista da Pyramid Research, uma consultoria de telecomunicações, é igualmente cético. ‘É o departamento de tecnologia dirigindo o departamento de marketing.’ Como aconteceu com a 3G, ele diz, as operadoras correm para oferecer novos serviços, apesar de a demanda do consumidor não ser clara e a tecnologia ainda imatura.”