O polo tecnológico de Campinas se desenvolveu ao redor da Unicamp e do CPqD, centro de pesquisas que pertencia à estatal de telecomunicações Telebrás, cujas operadoras foram privatizadas em 1998. Com o tempo, o que era um polo de telecomunicações foi se consolidando como um polo de software que chegou, no ano passado, a um faturamento de R$ 1 bilhão.

Em 2011, o polo entrou em uma nova fase. Cerca de 40 empresários de Campinas se uniram para criar a Inova Ventures Participações, um fundo para investir em empresas iniciantes. No Vale do Silício, esse é um movimento que existe a décadas, do empreendedor que se transforma em investidor e oferece, para as startups, dinheiro e conhecimento de mercado.

O fundo surgiu a partir de eventos da Unicamp Ventures, rede formada por empreendedores que saíram da universidade. Em encontros criados para que empresas nascentes tivessem aconselhamento de empresários mais experientes, a questão do financiamento sempre vinha à tona. Por isso, os empresários resolveram se reunir e investir nas startups.

A Softex, organização que tem como objetivo fomentar o setor de software, nasceu em Campinas. São 140 associadas das 400 empresas que existem na região.

“A maioria das empresas é pequena”, afirmou Fabio Pagani, coordenador adjunto do Núcleo Softex Campinas. Enquanto a Ci&T, uma das maiores empresas de software da região, tem cerca de 1,2 mil funcionários, muitas têm apenas duas ou três pessoas trabalhando. “Existem empresa incubadas que são só os dois sócios.” Ao todo, as empresas de software do polo empregam entre 6 mil e 7 mil pessoas.

A maior empresa a surgir de uma incubadora de Campinas foi a Movile, que pertence ao grupo sul-africano Naspers, que também tem 30% da Editora Abril. Ela foi criada com o nome Compera, em 1999, na incubadora da Unicamp. Atualmente, tem escritórios no Brasil e em cinco outros países da América Latina, e seus serviços móveis são usados por mais de 100 milhões de pessoas.

