A Rakuten, gigante japonesa do comércio eletrônico, planeja iniciar a operação de seu shopping virtual no Brasil em novembro. Hiroshi Mikitani, seu presidente e fundador, visita o País para se encontrar com a equipe local e com varejistas brasileiros, preparando o lançamento.

“Teremos um ‘soft launch’ em novembro e uma grande inauguração no ano que vem”, disse o executivo, quinto homem mais rico do Japão. Em junho, a Rakuten anunciou a compra de 75% da brasileira Ikeda, por um valor não divulgado. A Ikeda presta serviços de comércio eletrônico para grandes varejistas, como Ri Happy, Videolar, Cobasi, Etna e Le Postiche.

Esta é a segunda visita de Mikitani ao Brasil. A primeira havia sido há um ano e meio, quando conversou com Ricardo Ikeda, fundador da companhia que leva o seu nome, e com outros possíveis alvos da aquisição.

E por que a Rakuten decidiu investir no Brasil? “Por vários motivos”, afirmou Mikitani. “A economia brasileira está crescendo bem rápido. A internet está se tornando mais popular. A banda larga e o comércio eletrônico estão crescendo também. O mercado brasileiro está para se tornar um dos maiores mercados do mundo.”

O negócio da Ikeda, de oferecer serviços para varejistas grandes e médios, é bem diferente do da Rakuten, que opera um grande shopping virtual. A expectativa de Mikitani, no entanto, é alavancar os negócios locais por meio do relacionamento que a Ikeda já possui com os lojistas brasileiros.

“No longo prazo, a operação pode ser tão grande quanto a do Japão, que movimenta R$ 30 bilhões em transações por ano”, disse Mikitani. “No curto prazo, temos de ser realistas. Por causa do relacionamento da Ikeda com varejistas médios e grandes, acredito que teremos um bom começo.”

A expectativa é de ter 270 lojas em seu shopping virtual brasileiro até o fim do ano. No Japão, são mais de 37 mil lojas. Dependendo de como se analisa o mercado, segundo o presidente da Rakuten, a empresa tem cerca de 25% de participação no comércio eletrônico japonês.

Mais informações no Estado de hoje (“Rakuten lançará shopping virtual no País em novembro“, p. B14).

Siga este blog no Twitter: @rcruz