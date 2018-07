O Kindo é um tipo diferente de rede social. Ele serve para seus usuários trtaçarem suas árvores genealógicas e manterem contato com os parentes. O site anunciou hoje (7/2) que recebeu investimento da Ambient Sound Investments (ASI), empresa de capital de risco criada por engenheiros que participaram do desenvolvimento do Skype. O valor do investimento não foi divulgado.

Disponível em 14 idiomas, a versão em português do site foi lançada em dezembro. O jornalista Henrique Martin, do Zumo, é o responsável pelo blog do Kindo em português.