Saiu no Japão um relógio de pulso bem legal do Space Invaders. O problema é que a imagem que aparece na tela é só uma animação. Você não consegue jogar de verdade. É uma edição limitada de 500 unidades, numeradas, e cada relógio custa US$ 200 por lá.

Via Boing Boing Gadgets (em inglês).