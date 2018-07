O Cley Scholz, autor do blog Reclames do Estadão, escreveu uma resenha do meu livro, que será lançado hoje, a partir das 18h30, na Livraria Martins Fontes, Av. Paulista, 509, em São Paulo:

“A lâmpada incandescente inventada por Thomas Edison é até hoje sinônimo de invenção. Nas histórias em quadrinhos, a lâmpada acesa sobre a cabeça é sinal de ideia luminosa. Mas uma criação do mesmo inventor teve importância muito maior para a história da humanidade: ele concebeu o sistema elétrico como um serviço comercial. Mais que um produto, inventou um setor industrial. A lâmpada só se tornou viável por causa dos geradores e dos sistemas de distribuição das companhias de eletricidade.

O exemplo da lâmpada é citado pelo jornalista Renato Cruz, repórter especializado em tecnologia do Estado, no livro O desafio da inovação: a revolução do conhecimento nas empresas brasileiras (Editora Senac São Paulo). O livro trata com profundidade e com uma visão moderna e precisa de um dos temas mais importantes da atualidade. A inovação, embora seja um desafio crucial para o futuro de qualquer empresa, e especialmente da indústria, tem sido discutido muitas vezes de forma equivocada.

Cruz mergulhou em histórias de empresas nacionais e estrangeiras que mudaram sua própria história e os rumos da economia de forma inovadora, como a Embrapa, responsável pelo destaque que o Brasil conquistou no agronegócio, a Petrobrás, que alcançou o petróleo em águas ultraprofundas, e a Embraer, que ganhou destaque mundial reinventando conceitos no mercado da aviação. O livro mostra subsidiárias de multinacionais que têm atividades de inovação no Brasil, como são os casos da Siemens, Ericsson e Google. O jornalista desmistifica o tema traduzindo conceitos para uma linguagem clara e precisa.

Para explicar o que é inovação e qual sua importância, o autor falou com alguns dos principais dirigentes e pesquisadores de empresas inovadoras do mundo. A definição mais clara veio do cientista Geoff Nicholson, ex-vice presidente da 3M e criador do Post-it: ‘Pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento; inovação é transformar conhecimento em dinheiro’.

Atento às inovações que revolucionam atualmente os mercados de telecomunicações, internet e mídia, o autor destaca o efeito das chamadas ‘tecnologias rompedoras’, capazes de revolucionar totalmente os negócios. Os sistemas de trocas de arquivos, que permitem aos internautas baixar programas, jogos, música, vídeo e outros, são exemplos dessas tecnologias.”