Taís Fuoco (foto), editora do ComputerWorld Online, estreou um site sobre responsabilidade social no setor de tecnologia da informação, chamado ResponsabIT. Hoje (18/5), ela parte da experiência da Fundação Telefônica para falar da importância de as ações sociais das empresas irem além do assistencialismo, provocando mudanças estruturais na sociedade. Altamente recomendado.