Na terça-feira (11/9), a direção do Yahoo! Brasil conversou com 10 blogueiros, num encontro organizado pelo Manoel Fernandes, da revista Bites. O Alexandre Fugita, do blog Techbits, estava lá e conta como foi:

“Na verdade não existiu uma pauta definida, foi um bate-papo informal. O Yahoo!, representado pelo seu presidente Guilherme Ribenboim e outros executivos, estava curioso. Como funciona esse negócio de viver de blog? Quem traz tráfego para vocês? Que tipos de ferramentas estão faltando e que o Y! possa oferecer? (…) Entre outros assuntos discutidos foram a possibilidade de conseguirmos testar serviços da Yahoo! que estão em beta fechado como o novo delicious, quando o Panamá chegará ao Brasil (calma, Panamá é o nome do sistema de monetização do Yahoo!), se redes sociais como o Orkut são úteis e o relacionamento da empresa com os blogs.”

Também participaram da reunião o Edney Souza (InterNey.Net), Lúcia Freitas (Ladybug Brasil), Manoel Netto (Tecnocracia), Gabriel Tonobohn (Oito Passos), Thiago Mobilon (TecnoBlog), Renê Fraga (Google Discovery), Samantha Azevedo (Google Discovery) e Marcellus Pereira (Meio Bit). Em maio, a Microsoft havia feito um encontro parecido.

Foto: Alexandre Fugita, do Techbits.