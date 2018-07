Depois da euforia inicial, quando a Wired registrou 100 mil downloads somente em junho, as vendas de revistas para o tablet iPad, da Apple, começam a cair. Segundo o blog Engadget, a Wired registrou uma média de 31 mil downloads entre julho e setembro, para vender somente 22 mil e 23 mil, respectivamente, em outubro e novembro.

A Vanity Fair vendeu 8,7 mil downloads em novembro, comparados a uma média 10,5 mil entre agosto e outubro. No mesmo mês, foram vendidas 11 mil cópias da GQ para o iPad, o pior resultado até agora. Outras revistas, como The New Yorker, People e Esquire, não divulgam seus números.

