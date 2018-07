[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/nUxKftxg5oE” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]

A empresa japonesa Murata Manufacturing Co. criou uma robô que anda de monociclo, chamada Murata Seiko-chan. Com 50 centímetros de altura e cinco quilos de peso, ela tem um giroscópio no peito que a ajuda a manter o equilíbrio.

Via Gizmodo Brasil.