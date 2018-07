[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/gNKRjaGZBJE” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Existe no Japão um tipo diferente de máquina para venda de bichos de pelúcia, chamada Robo Catcher ( ロボキャッチャー ). Ela usa um robô de controle remoto no lugar da tradicional garra que cai do teto.

Via 3Yen (em inglês).