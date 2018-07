A People Staff, agência de recursos humanos de Nagóia, contratou 10 robôs Wakamaru, fabricados pela Mitsubishi. O Wakamaru será usado como recepcionista em escritórios e hospitais. Criado em 2003, tem um metro de altura, pesa 30 quilos e usa rodas para se locomover. Reconhece rostos e consegue manter conversas simples, com um vocabulário de 10 mil palavras.

O aluguel do Wakamaru pode chegar a US$ 1 mil por dia. Em contratos maiores, cai para US$ 25 mil ao ano, o equivalente ao que recebe um trabalhador temporário humano no Japão.

Via Pink Tentacle (em inglês).