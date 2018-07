O Japão é o país dos robôs, e a obsessão é antiga. Em 1969, a revista Sh?nen Sunday publicou uma série de ilustrações intitulada “a era dos robôs”, com uma visão de futuro em que robôs trabalhadores construíam outros robôs, em que robôs babás tomavam conta de crianças, brincavam com elas e até as amamentavam (!) e em que robôs microscópicos combatiam doenças dentro do corpo, com lasers.

