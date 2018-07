Sean Parker (foto) tem 31 anos. Foi um dos fundadores do Napster em 1999, detonando uma revolução no mercado da música. Juntou-se ao Facebook quando a rede social era uma empresa iniciante e acabou sendo interpretado por Justin Timberlake no filme que concorre ao Oscar. Atualmente, é sócio do Founders Fund e diretor da Spotify, serviço disponível em vários países da Europa que permite ouvir música de graça, sem pirataria.

Em entrevista ao Financial Times, foi convidado a escolher entre a Apple e o Google: “É preciso reconhecer a sabedoria das multidões. Isso contraria o princípio central de controle da Apple. Não é a Apple contra o Google, é a Apple contra o mundo.” E entre a Apple e o mundo? “Meu dinheiro está com o mundo”.

Parker elogiou o diretor David Fincher, mas considerou o filme A rede social “irresponsável em suas caracterizações, incluindo a minha”. Ele disse ainda que o Napster daria um filme melhor, com todo o “sexo, drogas e rock ‘n’ roll que Fincher queria ter encontrado no Facebook”.

Foto: nrkbeta / Creative Commons

