Quem matou Laura Palmer? O espectador que não acompanhou a série Twin Peaks (Paramount), do diretor David Lynch e do roteirista Mark Frost, na televisão, vai saber em abril. A caixa com a segunda temporada sai nos Estados Unidos no dia 3. A data prevista para o Brasil é o dia 26.

Produzida entre 1990 e 1991, a série foi exibida aqui, na época, pela Globo, mas teve seus episódios retalhados. Anos depois, foi exibida também pela Record. O agente especial Dale Cooper (Kyle McLachlan), do FBI, investiga o assassinato da estudante Laura Palmer (Sheryl Lee), na cidadezinha de Twin Peaks, próxima da fronteira com o Canadá.

Pistas essenciais aparecem em sonhos com um anão que fala ao contrário, numa sala vermelha. O bordel local se chama One-Eyed Jacks, nome do único filme dirigido por Marlon Brando, que no Brasil se chamou A Face Oculta. Twin Peaks abriu caminho para séries estranhas como Arquivo X e Lost.