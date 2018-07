Estréia amanhã (21/8) a peça Senhora dos Afogados, escrita por Nelson Rodrigues, no Teatro Centro da Terra (Rua Piracuama, 19, Sumaré, São Paulo, SP). Fica em cartaz às terças e quartas, às 21h, até 3 de outubro. A direção é do Zé Henrique de Paula. Meu irmão, Paulo Bueno, está no elenco.