Ano passado, a comunicação de dados respondeu por cerca de 6% do faturamento das operadoras celulares no Brasil, segundo a Pyramid Research. O número deve subir para 9% este ano e para 27% em 2011.

As mensagens de texto ficaram com uma fatia de 79% da receita com dados em 2005. Este ano, devem ficar com 65%.

Os serviços móveis de dados com maior potencial de crescimento são jogos, acesso à internet e download de toques. O vídeo no celular também deve crescer rápido.