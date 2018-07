O Fabchannel (em inglês) tem um show completo do Midlake, gravado em 16 de agosto de 2006, no Paradiso, em Amsterdã. Como disse o Angelo Ikeda, que indicou o site em seu blog, o show é uma prova de que indie sabe tocar. Ele escreveu:

“Mas o melhor show é o do Midlake, uma das minhas bandas atuais preferidas, junto com The National. Eles tocam The Trials of Van Occupanther quase inteiro e soam tão bem – ou até melhor, em algumas músicas – quanto no disco. Van Occupanther, especialmente, ficou muito bonita. E o som e a imagem estão com uma qualidade profissional.”